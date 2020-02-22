Боевики из минометов обстреляли Новомихайловку

Пророссийские боевики на Донбассе с начала 22 февраля трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, российско-оккупационные силы, грубо нарушая минские договоренности, с минометов 120-го калибра обстреляли позиции украинских военных в районе Новомихайловки. Оккупанты выпустили 9 мин по подразделениям ООС.

Кроме того, из противотанковых гранатометов были обстреляны украинские укрепления вблизи Марьинки, а в районе Красногоровки российские наемники применили еще и крупнокалиберные пулеметы со стрелковым оружием.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 потерь среди подразделений Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики сегодня ночью совершили попытку прорваться через линию разграничения и выйти на позиции украинских военных вблизи Новотошковского. Подразделения Объединенных сил дали отпор противнику, ликвидировав при этом одного боевика.

Также РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки, 21 февраля, в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военный получил ранения. Пророссийские боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенное вооружение.