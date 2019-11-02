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Боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 12:53
Боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

В субботу, 2 ноября, российско-оккупационные войска из минометов 120-го калибра обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:30 незаконные вооруженные формирования 3 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, около 9:00 оккупанты из автоматических гранатометов обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Талаковка и Водяное. Уже около 10-ти часов российские наемники со стороны населенного пунтку Белая Каменка выпустили 3 мины 120-го калибра по позициям Объединенных сил в районе Новогригорьевки.

"По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, российско-оккупационные силы 13 раз открывали огонь по украинским военным на Донбассе. Во время обстрелов наемники применяли минометы калибра 120 мм. Вчера на Донбассе не пострадал ни один украинский военный.

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