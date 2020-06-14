Боевики из минометов и бронемашин 7 раз нарушали тишину на Донбассе

Вследствие обстрелов бойцы Объединенных сил не пострадали
С начала воскресенья, 14 июня, российско-оккупационные войска 7 раз нарушали тишину на Донбассе. Боевики применяли против украинских военных запрещенное вооружение.
Об этом сообщает командование операции О'объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, сегодня оккупанты открывали огонь из запрещенных "Минском" минометов 120-го калибра, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Под вражеские обстрелы попадали позиции украинских военных в районе Луганского, Орехово, Хутора Вольного и Авдеевки. На участках разведения сил нарушений не зафиксировали.
"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника", - добавили в штабе.
В результате вражеской активности ни один украинский военнослужащий не пострадал.
Напомним, украинский военный погиб вчера на Донбассе, а еще двое получили ранения.
Сегодня стало известно, что смертельное ранение получил боец 30-й отдельной механизированной бригады.
Автор: Дмитрий Левицкий