В Вооруженных силах назвали имя погибшего на Донбассе военного

Фото: Леонид Добрянский (facebook.com/30brigade)

От несовместимой с жизнью травмы погиб боец 30-й ОМБр

Вчера в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Погибшему в июле должно было исполниться 46 лет.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

По данным бригады, вчера в ходе выполнения боевого задания от несовместимой с жизнью минно-взрывной травмы погиб командир отделения взвода управления разведывательной роты прапорщик Леонид Добрянский с позывным "Старый".

В ряды 30-й бригады погибший военный присоединился осенью 2015 года. До этого с 2014 года он воевал в составе 72 ОМБр.

Во время боев в Червонопартизанске в 2014 году "Старый" был контужен в результате разрыва вражеской мины вблизи блиндажа. После лечения он вернулся на фронт.

Контракт Добрянского должен был закончиться в июле.

Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов на Донбассе также пострадали двое украинских военных.

Один из военнослужащих получил пулевое ранение вблизи Пищевика.

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Автор: Дмитрий Левицкий