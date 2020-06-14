Бойовики з мінометів та бронемашин 7 разів порушували тишу на Донбасі

З початку неділі, 14 червня, російсько-окупаційні війська 7 разів порушували тишу на Донбасі. Бойовики застосовували проти українських військових заборонене озброєння.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні окупанти відкривали вогонь з заборонених "Мінськом" мінометів 120-го калібру, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та кулеметів великого калібру.

Під ворожі обстріли потрапляли позиції українських військових в районі Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки. На ділянках розведення сил порушень не зафіксували.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника", - додали у штабі.

В результаті ворожої активності жоден український військовослужбовець не постраждав.

Нагадаємо, український військовий загинув вчора на Донбасі, а ще двоє отримали поранення.

Сьогодні стало відомо, що смертельне поранення отримав боєць 30-ї окремої механізованої бригади.