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Боевики из минометов и бронемашин 7 раз нарушали тишину на Донбассе

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 18:02
Боевики из минометов и бронемашин 7 раз нарушали тишину на Донбассе
Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вследствие обстрелов бойцы Объединенных сил не пострадали

С начала воскресенья, 14 июня, российско-оккупационные войска 7 раз нарушали тишину на Донбассе. Боевики применяли против украинских военных запрещенное вооружение.

Об этом сообщает командование операции О'объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня оккупанты открывали огонь из запрещенных "Минском" минометов 120-го калибра, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Под вражеские обстрелы попадали позиции украинских военных в районе Луганского, Орехово, Хутора Вольного и Авдеевки. На участках разведения сил нарушений не зафиксировали.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника", - добавили в штабе.

В результате вражеской активности ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Напомним, украинский военный погиб вчера на Донбассе, а еще двое получили ранения.

Сегодня стало известно, что смертельное ранение получил боец 30-й отдельной механизированной бригады.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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