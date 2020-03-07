Бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли Зайцеве

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Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь

З початку суботи, 7 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано втрат серед підрозділів українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 проросійські бойовики, порушуючи мінські домовленості, здійснили ворожий обстріл українських позицій в районі населеного пункту Зайцеве.

Зазначається, що окупанти застосували проти підрозділів Об'єднаних сил міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. В результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

"Захисники України дали адекватну відповідь черговими вогневими засобами, не порушуючи мінських угод", - заявили в Міноборони.

Ситуація на Донбасі станом на 7 березня (mil.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті підриву БМП загинув один український військовий, ще 3 - отримали поранення. В результаті ворожого обстрілу поранення отримав ще один військовий. Вчора бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню.