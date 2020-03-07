ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли Зайцеве

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 13:03
Бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли Зайцеве
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь

З початку суботи, 7 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано втрат серед підрозділів українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 проросійські бойовики, порушуючи мінські домовленості, здійснили ворожий обстріл українських позицій в районі населеного пункту Зайцеве.

Зазначається, що окупанти застосували проти підрозділів Об'єднаних сил міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. В результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

"Захисники України дали адекватну відповідь черговими вогневими засобами, не порушуючи мінських угод", - заявили в Міноборони.

Ситуація на Донбасі 7 березня

Ситуація на Донбасі станом на 7 березня (mil.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті підриву БМП загинув один український військовий, ще 3 - отримали поранення. В результаті ворожого обстрілу поранення отримав ще один військовий. Вчора бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню.

На Донбасі ввели обмеження на КПВВ через коронавірус Бойовики на Донбасі пошкодили трансформатор та звинуватили сили ООС
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся