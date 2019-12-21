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Бойовики обстріляли з міномета житлові будинки Золотого-4

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 16:11
Бойовики обстріляли з міномета житлові будинки Золотого-4
Фото (facebook.com/UA.National.Police/)

В результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки

Бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції України.

Повідомляється, що в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки. Зокрема, сьогодні вранці з боку міста Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна Луганської народній республіці) бойовики з мінометів калібром 82 мм обстріляли Золоте-4 Попаснянського району.

В результаті обстрілу пошкоджені шифер, димар і два віконних скла в двох будинках місцевих мешканок по вулиці Вільна. Інформації про жертви і постраждалих не надходило.

Зараз на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції разом і вибухотехніки поліції Луганської області.

Фото (facebook.com/UA.National.Police/)

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області. 26 листопада згідно з рамковим рішенням тристоронньої контактної групи пройшла верифікація місією ОБСЄ завершення розведення сил і засобів на ділянці №2 в Золотом.

Відзначимо, що в Парижі на саміті в нормандському форматі не вдалося погодити подальше розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі.

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Теми: Новини ООС
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