UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики мешают ОБСЕ и создают новые укрепления на Донбассе, - штаб ООС

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности наблюдателей миссии ОБСЕ. Оккупационные войска также строят новые укрепления, расширяя позиции.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как рассказали в штабе, недавно миссия ОБСЕ зафиксировала более 10 случаев глушения сигнала во время заранее анонсированных плановых полетов беспилотников в районе линии разграничения.

А расширение позиций боевиков зафиксировали сегодня вблизи населенного пункта Пески.

"Неподалеку населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - отметили в штабе.

Напомним, до этого в штабе ООС заявляли, что боевики на Донбассе оборудуют позиции на детских площадках, откуда ведут огонь по позициям подразделений ООС.

С начала 19 мая на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Оккупанты с полуночи ни разу не открывали огонь в сторону украинских военнослужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОБСЕДонбассбоевикиООС