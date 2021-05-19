Боевики мешают ОБСЕ и создают новые укрепления на Донбассе, - штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности наблюдателей миссии ОБСЕ. Оккупационные войска также строят новые укрепления, расширяя позиции.
Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Как рассказали в штабе, недавно миссия ОБСЕ зафиксировала более 10 случаев глушения сигнала во время заранее анонсированных плановых полетов беспилотников в районе линии разграничения.
А расширение позиций боевиков зафиксировали сегодня вблизи населенного пункта Пески.
"Неподалеку населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - отметили в штабе.
Напомним, до этого в штабе ООС заявляли, что боевики на Донбассе оборудуют позиции на детских площадках, откуда ведут огонь по позициям подразделений ООС.
С начала 19 мая на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Оккупанты с полуночи ни разу не открывали огонь в сторону украинских военнослужащих.