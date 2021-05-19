На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

В среду, 19 мая, на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Так, с начала суток не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

При этом отмечается, что украинская сторона СЦКК сообщает представителям ОБСЕ обо всех грубые нарушения со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 18 мая, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, в штабе ООС сообщали, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.

Добавим, что оккупанты спровоцировали аварию дрона миссии ОБСЕ, после которой принято решение приостановить полеты беспилотников дальнего радиуса.