Бойовики заважають ОБСЄ та створюють нові укріплення на Донбасі, - штаб ООС

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати діяльності спостерігачів місії ОБСЄ. Окупаційні війська також будують нові укріплення, розширюючи позиції.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

Як розповіли у штабі, нещодавно місії ОБСЄ зафіксувала понад 10 випадків глушіння сигналу під час завчасно анонсованих планових польотів безпілотників в районі лінії розмежування.

А розширення позицій бойовиків зафіксували сьогодні поблизу населеного пункту Піски.

"Неподалік населеного пункту Піски, проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень в напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних сил України", - зазначили у штабі.