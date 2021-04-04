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Боевики под Мариуполем запустили начиненный взрывчаткой игрушечный самолет

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 04 апреля 2021 17:04
Боевики под Мариуполем запустили начиненный взрывчаткой игрушечный самолет Фото: боевики запустили игрушечный самолет со взрывчаткой (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Андрей Василюк

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают прибегать к дистанционному минированию. На этой неделе в районе поселка Широкино украинские морпехи обнаружили самодельное взрывное устройство - детский игрушечный самолет, начиненный взрывчатым веществом.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ продолжают провоцировать украинских военных и на этой неделе в районе поселка Широкино использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.

"Враг в последнее время прибегает к совершенно циничных, хоть и не новых способов, это - дистанционное минирование. На днях в рамках ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - детский игрушечный самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, безобидная детская игрушка. При вытаскивании кошкой сдетонировала", - говорится в сообщении.

Украинским военным удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава, отметили в штабе.

Боевики под Мариуполем запустили начиненный взрывчаткой игрушечный самолетБоевики под Мариуполем запустили начиненный взрывчаткой игрушечный самолетФото: пресс-центр штаба ООС

В пресс-центре также напомнили, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств - не редкость в районе проведения операции Объединенных сил.

"С 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой ущерб не только военным, но и гражданскому населению. Следует заметить, что военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки", - сообщили в штабе.

Напомним, 3 апреля в зоне проведения ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сулима Сергей Алексеевич 1980 года рождения. Военный погиб от подрыва на взрывном устройстве.

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