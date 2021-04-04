ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики під Маріуполем запустили начинений вибухівкою іграшковий літак

Новость на русском → Донбас, Неділя 04 квітня 2021 17:04
Бойовики під Маріуполем запустили начинений вибухівкою іграшковий літак Фото: бойовики запустили іграшковий літак із вибухівкою (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Андрій Василюк

Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують вдаватися до дистанційного мінування. Цього тижня у районі селища Широкине українські морпіхи виявили саморобний вибуховий пристрій - іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що збройні формування РФ продовжують провокувати українських військових і цього тижня у районі селища Широкине використали заборонене Женевськими конвенціями озброєння.

"Ворог останнім часом вдається до зовсім цинічних, хоч і не нових способів, це - дистанційне мінування. Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлений саморобний вибуховий пристрій - іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Прилетів за вітром зі сторони противника. Здавалося, невинна дитяча іграшка. При стягненні кішкою здетонувала", - йдеться в повідомленні.

Українським військовим вдалося зберегти життя та здоров’я особового складу, наголосили в штабі.

Бойовики під Маріуполем запустили начинений вибухівкою іграшковий літакБойовики під Маріуполем запустили начинений вибухівкою іграшковий літакФото: прес-центр штабу ООС

В прес-центрі також нагадали, що подібні випадки застосування противником саморобних вибухових пристроїв не є поодинокими в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"З 2014-го на Сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню. Слід зауважити, що військовослужбовці при виявленні сторонніх предметів одразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення ООС загинув головний сержант гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892 Сулима Сергій Олексійович 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас
NEWS
Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала
Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів