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Боевики "ЛНР" приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии

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Луганская область, Понедельник 19 сентября 2022 14:03
Боевики "ЛНР" приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии Иллюстративное фото: Боевики "ЛНР" приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии (twitter.com/osce_smm)
Автор: Валерия Полищук

"Верховный суд" так называемого "ЛНР" приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Боевики заподозрили его в "государственной измене".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.

Сотрудник ОБСЕ был задержан на оккупированной территории Луганской области в середине апреля. Летом "Министерство госбезопасности ЛНР" обвинило его в передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб.

Боевики заявили, что Шабанова якобы завербовал резидент "ЦРУ США в Украине, который ранее работал в СБУ". После якобы "специальной подготовки в США" сотрудник ОБСЕ в период с августа 2021-го по апрель 2022 года собирал "сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также о перемещениях личного состава подразделений "Народной милиции ЛНР".

Напомним, на фоне продления контрнаступления ВСУ на востоке Украины Россия решила вдвое усилить скрытую мобилизацию.

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