Бойовики "ЛНР" засудили співробітника ОБСЄ до 13 років колонії

"Верховний суд" так званого "ЛНР" засудив до 13 років позбавлення волі співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова. Бойовики запідозрили його у "державній зраді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК" .

Шабанов був асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази місії.

Співробітника ОБСЄ було затримано на окупованій території Луганської області в середині квітня. Влітку "Міністерство держбезпеки ЛНР" звинуватило його у передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб.

Бойовики заявили, що Шабанова нібито завербував резидент "ЦРУ США в Україні, який раніше працював у СБУ". Після нібито "спеціальної підготовки в США" співробітник ОБСЄ у період із серпня 2021-го до квітня 2022 року збирав "відомості про пересування військової техніки та озброєнь, а також про переміщення особового складу підрозділів "Народної міліції ЛНР".

Нагадаємо, на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України Росія вирішила вдвічі посилити приховану мобілізацію.

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