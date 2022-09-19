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Бойовики "ЛНР" засудили співробітника ОБСЄ до 13 років колонії

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Луганська область, Понеділок 19 вересня 2022 14:03
Бойовики "ЛНР" засудили співробітника ОБСЄ до 13 років колонії Ілюстративне фото: Бойовики "ЛНР" засудили співробітника ОБСЄ до 13 років колонії (twitter.com/osce_smm)
Автор: Валерія Поліщук

"Верховний суд" так званого "ЛНР" засудив до 13 років позбавлення волі співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова. Бойовики запідозрили його у "державній зраді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК" .

Шабанов був асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази місії.

Співробітника ОБСЄ було затримано на окупованій території Луганської області в середині квітня. Влітку "Міністерство держбезпеки ЛНР" звинуватило його у передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб.

Бойовики заявили, що Шабанова нібито завербував резидент "ЦРУ США в Україні, який раніше працював у СБУ". Після нібито "спеціальної підготовки в США" співробітник ОБСЄ у період із серпня 2021-го до квітня 2022 року збирав "відомості про пересування військової техніки та озброєнь, а також про переміщення особового складу підрозділів "Народної міліції ЛНР".

Нагадаємо, на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України Росія вирішила вдвічі посилити приховану мобілізацію.

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