Боевики "ЛНР" начали отводить войска в Золотом

Так называемая народная милиция "Луганской народной республики" начала отвод сил на участке у линии соприкосновения на Донбассе в районе города Золотое. Об этом заявил "исполняющий обязанности начальника" так называемого управления оборонного ведомства "ЛНР" Михаил Филипоненко.

"Военнослужащие народной милиции "ЛНР" приступили к отведению сил и средств с территории участка разведения у Золотого", - сказал Филипоненко.

При этом ряд боевиков "ЛНР" покинули участок разведения сил.

Напомним, сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 часов начался процесс разведения сил с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

В ООС отметили, что это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. В пресс-центре добавили, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня. По его словам, до саммита "нормандской четверки" должно пройти разведение сил на ранее согласованных участках.