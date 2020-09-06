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Боевики "ЛНР" хотят отказаться от украинского водоснабжения, - глава Луганской ОГА

Автор: Артур Родивилов

Оккупационные власти "ЛНР" планируют со следующего года отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные районы. Такие разговоры главарей продолжаются на уровне Трехсторонней контактной группы.

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Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Hromadske.

Он также сообщил, что боевики уже уменьшили объемы покупаемой воды и задолжают за поставки почти 170 миллионов гривен.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить около 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - сообщил Гайдай.

Напомним, в Луганской области семь насосных станций отключили от электроснабжения 24 декабря 2019 из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск - около 46 тысяч абонентов.

18 октября три насосные станции "Лисичанскводоканала" были отключены от электроснабжения из-за долгов. Жители также остались без воды. Водоснабжение было восстановлено 27 декабря 2019 года.

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