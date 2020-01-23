Боевики "ЛДНР" требуют деньги за включение в список на обмен, - экс-пленный

Бывший заключенный террористов "ЛНР" Денис Секацкий рассказал, что боевики требуют деньги за включение списки на обмен пленными. Об этом он сказал в интервью "Цензор.НЕТ", передает РБК-Украина.

По его словам, за свою свободу он заплатил 32 тысячи долларов.

"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны "ЛНР". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката", - рассказал Секацкий.

Вместе с тем он отметил, что военных и людей, о которых упоминали в СМИ, это не касалось.

"Им повезло - по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях - и они были неприкосновенны. Так, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был "пропавшим без вести" 5 месяцев", - рассказал бывший пленный.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что более 700 заключенных в ОРДЛО ожидают возвращения в Украину. Некоторые заключенные остаются в тюрьмах на неподконтрольной территории, несмотря на то, что срок их заключения истек.

Также РБК-Украина писало, что Денисова просит принять участие в мониторинговых визитах ОБСЕ на временно оккупированные территории Донбасса. Денисова не имеет доступа к оккупированным украинским территориям, хотя имеет такие полномочия.