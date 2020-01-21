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Более 700 заключенных в ОРДЛО ожидают возвращения в Украину, - Денисова

Новости » Политика     21.01.2020 - 20:06
Более 700 заключенных в ОРДЛО ожидают возвращения в Украину, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Некоторые заключенные остаются в тюрьмах на неподконтрольной территории, несмотря на то, что срок их заключения истек

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 707 украинских граждан, которые остались в тюрьмах на временно оккупированных территориях Донбасса, ожидают возвращения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

По ее словам, 386 заключенных были переданы украинской стороне с начала боевых действий на Донбассе для дальнейшего отбывания наказания. Сейчас 122 из них уже освобождены, поскольку их срок наказания закончился. В то же время, на неподконтрольных территориях еще 707 граждан хотят быть переданными украинской стороне.

"На сегодня получено 569 заявлений граждан и их родственников, а также ожидают быть переданными 138 лиц с временно оккупированной территории Луганской области. Выразила надежду на дальнейшую помощь ОБСЕ в этом процессе, ведь это будет способствовать восстановлению нарушенных прав украинских граждан", - заявила она.

Она также отметила, что некоторые заключенные все еще находятся в тюрьме, несмотря на то, что срок их наказания уже истек.

Также РБК-Украина писало, что Денисова просит принять участие в мониторинговых визитах ОБСЕ на временно оккупированные территории Донбасса. Денисова не имеет доступа к оккупированным украинским территориям, хотя имеет такие полномочия.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОРДЛО сиротам раздают российские паспорта, а пропагандисты снимают детей как счастливых новых граждан России, а также как "граждан "ЛДНР".

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