Украинский омбудсмен просит принять участие в мониторинговых визитах ОБСЕ в ОРДЛО

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова не имеет доступа к оккупированным украинским территориям, хотя имеет такие полномочия

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит принять участие в мониторинговых визитах ОБСЕ на оккупированный Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

По ее словам, она не имеет доступа к оккупированным украинским территориям, хотя имеет такие полномочия.

"Во время разговора (с главой ОБСЕ Еди Рамой, - ред.) отметила, что я как Уполномоченный Верховной рады по правам человека не имею доступа к неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма, хотя, согласно предоставленным мне полномочий, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях", - заявила она.

В связи с этим, Денисова обратилась с просьбой включить ее в мониторинговые визиты ОБСЕ на оккупированный Донбасс.

"Обратилась с просьбой включить меня в мониторинговые визиты ОБСЕ, которые осуществляются на оккупированной части Донбасса", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОРДЛО сиротам раздают российские паспорта, а пропагандисты снимают детей как счастливых новых граждан России, а также как "граждан "ЛДНР".

Как писало РБК-Украина, ранее Денисова обратилась в международные органы по правам человека в связи с нарушением прав украинских политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах.