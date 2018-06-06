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Боевики каждый день обстреливают Донецкую фильтровальную станцию, - Апакан

НовостиОбщество    06.06.2018 - 19:39
Фото: Эртурул Апакан (OSCE/Micky_Kroell)
Фото: Эртурул Апакан (OSCE/Micky_Kroell)

Ситуация с безопасностью в районе Донецкой фильтровальной станции остается критической

В районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) на Донбассе не прекращаются нарушения режима прекращения огня. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан, передает пресс-служба ОБСЕ.

"Как видно из ежедневных отчетов СММ, наблюдатели ежедневно фиксируют нарушения режима прекращения огня, иногда более сотни за день, в обширном районе вокруг Донецкой фильтровальной станции. Это подвергает опасности жизни мужчин и женщин, которые обслуживают ДФС, и невооруженных наблюдателей СММ, способствующих доступу сотрудников, а также ставит под угрозу работу самой станции, от функционирования которой зависит подача питьевой воды для более 300 тыс. мирных жителей по обе стороны от линии соприкосновения", - отметил Апакан.

Кроме того, на подъездных к станции дорогах миссией были обнаружены взрывные устройства.

"В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - отметил глава миссии.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что вечером 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции под Авдеевкой ведется мощный бой. 

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Теги публикации: ОБСЕ, Апакан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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