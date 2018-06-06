Бойовики кожен день обстрілюють Донецьку фільтрувальну станцію, - Апакан

Ситуація з безпекою в районі Донецької фільтрувальної станції залишається критичною

В районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС) на Донбасі не припиняються порушення режиму припинення вогню. Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Эртурул Апакан, передає прес-служба ОБСЄ.

"Як видно із щоденних звітів СММ, спостерігачі щодня фіксують порушення режиму припинення вогню, іноді більше сотні за день, у великому районі навколо Донецької фільтрувальної станції. Це наражає на небезпеку життя чоловіків і жінок, які обслуговують ДФС, і неозброєних спостерігачів СММ, що сприяють доступу співробітників, а також ставить під загрозу роботу самої станції, від функціонування якої залежить подача питної води для понад 300 тыс. мирних жителів по обидві сторони від лінії зіткнення", - зазначив Апакан.

Крім того, на під'їзних до станції дорогах місією були виявлені вибухові пристрої.

"На тлі триваючих порушень сторонами режиму припинення вогню СММ була змушена скасувати та переглянути рішення про розширену присутність на території станції", - зазначив глава місії.

Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що увечері 4 червня в районі Донецької фільтрувальної станції під Авдіївкою ведеться потужний бій.