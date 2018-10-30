Бойовики використовують лазерну зброю в районі розведення сил у Станиці Луганській, - СЦКК

Ілюстративне фото (flickr.com/osce)

Бойовики в черговий раз зірвали процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській

Бойовики використовують лазерну зброю в районі розведення сил у Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, за даними СЦКК, вчора, 29 жовтня, бойовики відкривали вогонь в районі Станиці Луганської, внаслідок чого поранення отримав український військовий. Таким чином, бойовики в черговий раз зірвали мирний процес на ділянці розведення сил і засобів.

Крім того, зазначається, що останнім часом військовослужбовці фіксують використання бойовиками лазерної зброї в районі Станиці Луганської. Також зазначається, що факти застосування лазерної зброї фіксували і спостерігачі місії ОБСЄ.

"Перебуваючи біля передової позиції Збройних сил України приблизно за 300 м на північ від моста у Станиці Луганській протягом близько 10 хвилин спостерігачі бачили синє світло, що миготіло кожні кілька секунд приблизно за 800 м на південь. Член збройних формувань у Луганську повідомив Місії, що збройні формування застосували лазерне обладнання", - цитує штаб ООС звіт місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами командувача операції об'єднаних сил (ООС) Сергія Наєва, бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР").

Крім того, за словами Наєва, найбільш напружена ситуація наразі спостерігається на Маріупольському напрямку.