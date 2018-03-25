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Боевики в Ираке казнили 9 полицейских

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 04:03
Фото: Ирак
Фото: Ирак

Боевики напали на полицейских на севере Киркука

Боевики в Ираке казнили девятерых полицейских. Об этом сообщает Skynews Arabia со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, боевики напали на полицейских на севере Киркука. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения.

Отмечено, что девятерых сотрудников правоохранительных органов не нашли среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник Skynews Arabia предположил, что их похитили.

Так, в иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали сотрудников быть внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Багдаде (Ирак) 15 января, прогремели два взрыва, в результате не менее 27 человек погибли и около 80 получили ранения. Два смертника совершили самоподрывы. Как сообщили свидетели происшествия, взрывы произошли на площади в центре города рядом с группой строителей.

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Теги публикации: полиция, Ирак, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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