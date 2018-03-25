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Бойовики в Іраку стратили 9 поліцейських

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 04:03
Фото: Ірак
Фото: Ірак

Бойовики напали на поліцейських на півночі Кіркука

Бойовики в Іраку стратили дев'ятьох поліцейських. Про це повідомляє Skynews Arabia з посиланням на місцеву поліцію.

Як повідомляється, бойовики напали на поліцейських на півночі Кіркука. В результаті були загиблі і постраждалі з боку обох учасників зіткнення.

Зазначено, що дев'ятьох співробітників правоохоронних органів не знайшли серед поранених і вбитих після бою. Тоді співрозмовник Skynews Arabia припустив, що їх викрали.

Так, в іракських правоохоронних органах у зв'язку з загибеллю своїх колег закликали співробітників бути уважним, пильним, відслідковувати загрози і знищити решту шляху відходу бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Багдаді (Ірак) 15 січня, прогриміли два вибухи, в результаті не менше 27 осіб загинули і близько 80 отримали поранення. Два смертники вчинили самопідриви. Як повідомили свідки події, вибухи сталися на площі в центрі міста поруч з групою будівельників.

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Теги публікації: полиция, Ірак, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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