Боевики имитируют обстрелы в районе разведения на Донбассе, - штаб ООС

Российские незаконные вооруженные формирования имитируют обстрелы на участках разведение сил на Донбассе для дискредитации подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным ведомства, 18 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вблизи Петровского, что в районе разведения сил, 10 саперов из состава незаконных вооруженных формирований. После чего наблюдатели зафиксировали ряд контролируемых взрывов, которые были оценены как разрывы снарядов.

В то же время наблюдатели не зафиксировали ни одного факта обстрелов в период с 18 по 19 ноября на данном участке разведение сил и средств.

"Таким образом можно констатировать, что 10 взрывов, оценены СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкционированно, без сообщения СММ ОБСЕ, провели так называемые "подразделения МЧС" оккупационных властей", - пояснили в штабе.

Кроме того, в штабе отметили, что позже данные взрывы были использованы в "эксклюзивных информационных материалах" российско-оккупационных СМИ для дискредитации Украины и украинских военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 19 ноября, боевики более 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применяли против украинских военнослужащих запрещенные минскими соглашениями минометы, а также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.