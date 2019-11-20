Бойовики імітують обстріли в районі розведення на Донбасі, - штаб ООС

Російські незаконні збройні формування імітують обстріли на ділянках розведення сил на Донбасі для дискредитації підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними відомства, 18 листопада спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ помітили поблизу Петрівського, що в районі розведення сил, 10 саперів зі складу незаконних збройних формувань. Після чого спостерігачі зафіксували ряд контрольованих вибухів, що були оцінені як розриви снарядів.

В той же час спостерігачі не зафіксували жодного факту обстрілу у період з 18 по 19 листопада на даній ділянці розведення сил та засобів.

"Таким чином можна констатувати, що 10 вибухів, оцінені СММ ОБСЄ як розриви снарядів, імовірно є підривами, які несанкціоновано, без повідомлення СММ ОБСЄ, провели так звані "підрозділи МЧС" окупаційної влади", - пояснили у штабі.

Крім того, у штабі зазначили, що пізніше дані вибухи були використані в "ексклюзивних інформаційних матеріалах" російсько-окупаційних ЗМІ для дискредитації України та українськиї військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 19 листопада, бойовики понад 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосовували проти українських військових заборонені мінськими угодами міномети, а також озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.