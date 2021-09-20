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Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за серию взрывов в Афганистане

Автор: Артур Родивилов

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за серию взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Соответствующее заявление сделало информационное агентство группировки "Амак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Более 35 членов "Талибана" были убиты или ранены в результате серии взрывов, заявила группировка боевиков, имея в виду взрывы, произошедшие в субботу и воскресенье.

Комментариев со стороны "Талибана" по поводу числа погибших не поступало.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли и около 20 были ранены в результате взрывов в Джелалабаде, столице провинции Нанджархар.

Представитель "Талибана" сказал, что среди раненых были женщины и дети, а целью была патрульная машина.

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Афганистан