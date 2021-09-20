Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за серію вибухів в Афганістані

Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за серію вибухів у місті Джелалабад на сході Афганістану. Відповідну заяву зробило інформаційне агентство угруповання "Амак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Понад 35 членів "Талібану" були вбиті або поранені унаслідок серії вибухів, заявило угруповання бойовиків, маючи на увазі вибухи, що відбулися в суботу та неділю.

Коментарів з боку "Талібану" з приводу кількості загиблих не надходило.