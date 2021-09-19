Два человека погибли от взрывов в афганском Джелалабаде. Также около 20 человек ранены в результате трех взрывов на востоке Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на AFP .

Представитель "Талибана" сказал, что среди раненых были женщины и дети, а целью была патрульная машина.

По его словам, сейчас идет расследование, чтобы установить масштабы ущерба и причину.

Эти атаки стали первыми смертоносными взрывами после выхода войск США из Афганистана.