Два человека погибли от взрывов в афганском Джелалабаде
Фото: два человека погибли от взрывов в афганском Джелалабаде (Getty Images)
Два человека погибли от взрывов в афганском Джелалабаде. Также около 20 человек ранены в результате трех взрывов на востоке Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.
Представитель "Талибана" сказал, что среди раненых были женщины и дети, а целью была патрульная машина.
По его словам, сейчас идет расследование, чтобы установить масштабы ущерба и причину.
Эти атаки стали первыми смертоносными взрывами после выхода войск США из Афганистана.