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Боевики ИГИЛ атаковали КПП в Сирии

Новости » Промышленность    26.03.2019 - 19:32
Боевики ИГИЛ атаковали КПП в Сирии
Иллюстративное фото (twitter.com welt.de)

В результате атаки погибли 7 человек

В понедельник, 25 марта, в городе Манбидж на севере Сирии в результате атаки террористов "Исламского государства" погибли семеро поддерживаемых США повстанцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.

Боевики ИГИЛ атаковали блокпост в Манбидже спустя несколько дней после того, как США объявили о полном разгроме халифата. Около полуночи по местному времени боевики открыли огонь по КПП на въезде в город, убив семь человек.

"Солдаты халифата напали на контрольно-пропускной пункт... к западу от города Манбидж вчера вечером", - говорится в заявлении.

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