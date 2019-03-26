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Бойовики ІДІЛ атакували КПП в Сирії

Новини » Промисловість    26.03.2019 - 19:32
Бойовики ІДІЛ атакували КПП в Сирії
Ілюстративне фото (twitter.com welt.de)

В результаті атаки загинули 7 людей

У понеділок, 25 березня, в місті Манбидж на півночі Сирії в результаті атаки терористів "Ісламської держави" загинули семеро підтримуваних США повстанців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.

Бойовики ІДІЛ атакували блокпост в Манбіджі через кілька днів після того, як США оголосили про повний розгром халіфату. Близько опівночі за місцевим часом бойовики відкрили вогонь по КПП на в'їзді в місто, вбивши сім людей.

"Солдати халіфату напали на контрольно-пропускний пункт... на захід від міста Манбідж вчора ввечері", - йдеться в заяві.

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