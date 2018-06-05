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Интервью

Боевики не идут на прекращение огня для восстановления электроснабжения Пивденного

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 12:21
Фото: Пивденное (facebook.com/u.soborna)
Фото: Пивденное (facebook.com/u.soborna)

По словам Павла Жебривского, для ремонтных работ необходимо прекратить огонь на три часа

Пророссийские боевики на Донбассе не дают согласие на прекращение огня для восстановления электроснабжения подконтрольного Украины поселка Пивденное. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Жебривский отметил, что на встрече с первым замглавы миссии ОБСЕ Александром Хугом обсудил ситуацию на лини соприкосновения и в Пивденном.

"Боевики постоянно обстреливают поселок, в результате чего там отсутствует электро- и водоснабжение. Вчера мы отвезли туда генераторы, воду и медикаменты. Пока обеспечиваем население так, хотя на восстановление электроснабжения нужно всего лишь три часа тишины. Но согласие на прекращение огня боевики пока не дают", - отметил Жебривский.

Он также добавил, что попросил Хуга содействовать в решении этого вопроса, а также в разведении сил в районе Донецкой фильтровальной станции.

 

Із Александром Хугом, першим заступником керівника СММ ОБСЄ в Україні, обговорили безпекову ситуацію, що складається на...

Опубліковано Павлом Жебрівським 5 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Объединенные силы разминировали окрестности Пивденного.  

 

Боевики тайно сосредотачивают военную технику на оккупированной территории Донбасса, - ООС
Теги публикации: Донецк, ОБСЕ, Павел Жебривский, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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