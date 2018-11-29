Боевики на границе с Россией загружали боеприпасы, - ОБСЕ

Фото: наблюдатели СМММ (flickr.com/osce_smmu)

В Новоазовском районе боевики оккупированной части Донецкой области загружали боеприпасы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировали, как в Новоазовском районе вблизи границы с Россией боевики оккупированной части Донецкой области загружали боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 28 ноября.

Согласно отчету, в селе Маркино Новоазовского района вооруженный член вооруженных формирований приказал представителям мониторинговой миссии покинуть район.

При этом наблюдатели видели, как на территории объекта боевики загружали ящики для боеприпасов в грузовик, а также зенитную установку (ЗУ-23).

Напомним, украинская сторона СЦКК ранее сообщала о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской.

По данным отчета миссии ОБСЕ, 26 ноября беспилотники СММ в очередной раз зафиксировали в районе Станицы Луганской одну зенитную установку и четырех боевиков, которые находились неподалеку. Кроме того, боевики заявили, что белая ракета, выпущенная к югу от моста в Станице Луганской, якобы обозначает их готовность к разведению сил.

Ранее сообщалось, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года.