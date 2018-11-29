Бойовики на кордоні з Росією завантажували боєприпаси, - ОБСЄ

Фото: спостерігачі СМММ (flickr.com/osce_smmu)

У Новоазовському районі бойовики окупованої частини Донецької області завантажували боєприпаси

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксували, як у Новоазовському районі поблизу кордону з Росією бойовики окупованій частини Донецької області завантажували боєприпаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 28 листопада.

Згідно зі звітом, в селі Маркіно Новоазовського району озброєний член збройних формувань наказав представникам моніторингової місії покинути район.

При цьому спостерігачі бачили, як на території об'єкта бойовики завантажували ящики для боєприпасів у вантажівку, а також зенітну установку (ЗУ-23).

Нагадаємо, українська сторона СЦКК раніше повідомляла про накопиченні озброєння бойовиків в районі Станиці Луганської.

За даними звіту місії ОБСЄ, 26 листопада безпілотники СММ вкотре зафіксували в районі Станиці Луганської одну зенітну установку і чотирьох бойовиків, які знаходилися неподалік. Крім того, бойовики заявили, що біла ракета, випущена на південь від моста в Станиці Луганській, нібито позначає їх готовність до розведення сил.

Раніше повідомлялося, українська сторона в Тристоронній контактної групи в ході засідання в Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року.