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Боевики готовятся к диверсиям, на передовой работают российские офицеры, - ГУР

Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям. А на передовой кадровые российские офицеры осматривают местность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Марии Сальник.

По данным разведки, российское командование усиливает подготовку к применению формирований оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В течение этой недели наблюдается активизация подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений. Возросло количество случаев проведения рекогносцировки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Российская Федерация вывела в море весь Черноморский флот из-за межнациональных учений Sea Breeze 2021.

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