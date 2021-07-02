Боевики готовятся к диверсиям, на передовой работают российские офицеры, - ГУР

Пророссийские боевики на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям. А на передовой кадровые российские офицеры осматривают местность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Марии Сальник.
По данным разведки, российское командование усиливает подготовку к применению формирований оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
"В течение этой недели наблюдается активизация подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений. Возросло количество случаев проведения рекогносцировки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Российская Федерация вывела в море весь Черноморский флот из-за межнациональных учений Sea Breeze 2021.