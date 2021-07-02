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Бойовики готуються до диверсій, на передовій працюють російські офіцери, - ГУР

Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики на Донбасі активізували підготовку до диверсій. А на передовій кадрові російські офіцери оглядають місцевість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міноборони Марії Сальник.

За даними розвідки, російське командування посилює підготовку до застосування формувань окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

"Протягом цього тижня спостерігається активізація підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилася присутність особового складу розвідувальних і саперних підрозділів. Зросла кількість випадків проведення рекогносцировки місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Російська Федерація вивела в море весь Чорноморський флот через міжнаціональні навчання Sea Breeze 2021.

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