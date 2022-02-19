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Боевики готовят теракты в ОРДЛО. Разведка назвала потенциальные объекты

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Донбасс, Суббота 19 февраля 2022 17:43
Боевики готовят теракты в ОРДЛО. Разведка назвала потенциальные объекты Фото: разведка назвала потенциальные объекты российских терактов (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты готовят террористические акты на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Украинская разведка назвала потенциальные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Список объектов на языке оригинала, на которых боевики могут совершить теракты:

  • Филиал №4 ЗАО "Внешторгсервис" - "Енакиевский коксохимпром" (г. Енакиево);
  • Филиал №6 ЗАО "Внешторгсервис" - "Ясиновский коксохимический завод" (г. Макеевка);
  • Филиал №7 ЗАО "Внешторгсервис" - "Макеевкокс" (г. Макеевка);
  • Шахта "Юный коммунар" (н.п. Бунге);
  • ГП "Донецкий казенный завод химических изделий" (г. Донецк);
  • ОАО "Концерн "Стирол" (г. Горловка);
  • Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское);
  • Государственное предприятия "Горловский химический завод" (г. Горловка);
  • ООО "ЭЛИС ВТБ-2";
  • ПАО Торгово-производственная фирма "Полюс"
  • Фильтрационные станции.

Список объектов в Донецке на языке оригинала:

  • ООО "ДПЗ";
  • ОБЪЕДИНЕНИЕ"ВИНТЕРПРОМ";
  • Гидроузел №26 "Красная звезда";
  • ПУ "Донецкгорводоканал";
  • ГП "Вода Донбасса" - хлор;
  • Петровский водопроводный узел
  • ЧАО "Донецкрыба";
  • КО "Холод Плюс";
  • Хлораторная шахты "им. М. Горького";
  • ОП "ДУТППОРЗ";
  • ГП "ДУЭК";
  • Хлораторная шахты "17-17 бис";
  • Хлораторная шахты "Лидиевка";
  • Хлораторная шахты "им. Э. Т. Абакумова"
  • Хлораторная шахты "им. М. Ы, Калинина";
  • Хлораторная шахты №9 "Капитальная";
  • Хлораторная шахты "им. А.Ф.Засядько";
  • Хлораторная шахты "им. Челюскинцев";
  • Хлораторная ВОК шахты "Заперевальная-2".

Список объектов в Горловке на языке оригинала:

  • Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • ООО "Твой производитель";
  • ГП "Стирол";
  • ГП "Горловский химический завод";
  • Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП "Укрхимтрансаммиак".

Список объектов в Дебальцево на языке оригинала:

  • Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список объектов в Докучаевске на языке оригинала:

  • "Государственный резервный фонд ДНР" (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).

Список объектов в Енакиево на языке оригинала:

  • Филиал №4 "Енакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис";
  • Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список объектов в городе Крестовка на языке оригинала:

  • Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список объектов в городе Макеевка на языке оригинала:

  • Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • ПАО "Торгово-производительная фирма "Полюс";
  • ООО"ЭЛИС ВТБ-2";
  • Склад хлора ОП "Шахта "Яисновская-Глубокая";
  • Очистные сооружения "Шахта "Холодная Балка";
  • Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95";
  • Очистные сооружения СП "ВОК ЛШ им. В. И. Ленина";
  • Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис";
  • Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".

Список объектов в городе Харцызск на языке оригинала:

  • Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8";
  • Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка);
  • ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрэс);
  • Очистные сооружения ПУ "Зугрэсводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрэс).

Список объектов в городе Шахтерск на языке оригинала:

  • Очистные сооружения Шахтерского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список объектов в городе Амвросиевский район на языке оригинала:

  • Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Напомним, больше о сегодняшней ситуации на Донбассе вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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