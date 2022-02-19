Боевики готовят теракты в ОРДЛО. Разведка назвала потенциальные объекты
Российские оккупанты готовят террористические акты на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Украинская разведка назвала потенциальные объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Список объектов на языке оригинала, на которых боевики могут совершить теракты:
- Филиал №4 ЗАО "Внешторгсервис" - "Енакиевский коксохимпром" (г. Енакиево);
- Филиал №6 ЗАО "Внешторгсервис" - "Ясиновский коксохимический завод" (г. Макеевка);
- Филиал №7 ЗАО "Внешторгсервис" - "Макеевкокс" (г. Макеевка);
- Шахта "Юный коммунар" (н.п. Бунге);
- ГП "Донецкий казенный завод химических изделий" (г. Донецк);
- ОАО "Концерн "Стирол" (г. Горловка);
- Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское);
- Государственное предприятия "Горловский химический завод" (г. Горловка);
- ООО "ЭЛИС ВТБ-2";
- ПАО Торгово-производственная фирма "Полюс"
- Фильтрационные станции.
Список объектов в Донецке на языке оригинала:
- ООО "ДПЗ";
- ОБЪЕДИНЕНИЕ"ВИНТЕРПРОМ";
- Гидроузел №26 "Красная звезда";
- ПУ "Донецкгорводоканал";
- ГП "Вода Донбасса" - хлор;
- Петровский водопроводный узел
- ЧАО "Донецкрыба";
- КО "Холод Плюс";
- Хлораторная шахты "им. М. Горького";
- ОП "ДУТППОРЗ";
- ГП "ДУЭК";
- Хлораторная шахты "17-17 бис";
- Хлораторная шахты "Лидиевка";
- Хлораторная шахты "им. Э. Т. Абакумова"
- Хлораторная шахты "им. М. Ы, Калинина";
- Хлораторная шахты №9 "Капитальная";
- Хлораторная шахты "им. А.Ф.Засядько";
- Хлораторная шахты "им. Челюскинцев";
- Хлораторная ВОК шахты "Заперевальная-2".
Список объектов в Горловке на языке оригинала:
- Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
- Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
- Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- ООО "Твой производитель";
- ГП "Стирол";
- ГП "Горловский химический завод";
- Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП "Укрхимтрансаммиак".
Список объектов в Дебальцево на языке оригинала:
- Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список объектов в Докучаевске на языке оригинала:
- "Государственный резервный фонд ДНР" (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).
Список объектов в Енакиево на языке оригинала:
- Филиал №4 "Енакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис";
- Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список объектов в городе Крестовка на языке оригинала:
- Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список объектов в городе Макеевка на языке оригинала:
- Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- ПАО "Торгово-производительная фирма "Полюс";
- ООО"ЭЛИС ВТБ-2";
- Склад хлора ОП "Шахта "Яисновская-Глубокая";
- Очистные сооружения "Шахта "Холодная Балка";
- Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95";
- Очистные сооружения СП "ВОК ЛШ им. В. И. Ленина";
- Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис";
- Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".
Список объектов в городе Харцызск на языке оригинала:
- Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8";
- Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка);
- ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрэс);
- Очистные сооружения ПУ "Зугрэсводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрэс).
Список объектов в городе Шахтерск на языке оригинала:
-
Очистные сооружения Шахтерского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список объектов в городе Амвросиевский район на языке оригинала:
- Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Напомним, больше о сегодняшней ситуации на Донбассе вы можете прочитать в материале РБК-Украина.