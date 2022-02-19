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Бойовики готують теракти в ОРДЛО. Розвідка назвала потенційні об'єкти

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Донбас, Субота 19 лютого 2022 17:43
Бойовики готують теракти в ОРДЛО. Розвідка назвала потенційні об'єкти Фото: розвідка назвала потенційні об'єкти російських терактів (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти готують терористичні акти на непідконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей. Українська розвідка назвала потенційні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Список об'єктів мовою оригіналу, на яких бойовики можуть скоїти теракти:

  • Філія №4 ЗАТ "Внешторгсервис" - "Енакиевский коксохимпром" (м. Єнакієве);
  • Філія №6 ЗАТ "Внешторгсервис" - "Ясиновский коксохимический завод" (м. Макіївка);
  • Філія №7 ЗАТ "Внешторгсервис" - "Макеевкокс" (м. Макіївка);
  • Шахта "Юний Комунар" (н.п. Бунге);
  • ДП "Донецький казенний завод хімічних виробів" (м. Донецьк);
  • ВАТ "Концерн "Стирол" (м. Горлівка);
  • Хімічне казенне об’єднання ім. В. Петровського (м. Петровське);
  • Державне підприємства "Горлівський хімічний завод" (м. Горлівка);
  • ТОВ "ЭЛИС ВТБ-2";
  • ПАТ Торгово-производственная фирма "Полюс"
  • Фільтраційні станції.

Список об'єктів в Донецьку мовою оригіналу:

  • ООО "ДПЗ";
  • ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВИНТЕРПРОМ";
  • Гидроузел №26 "Красная звезда";
  • ПУ "Донецкгорводоканал";
  • ГП "Вода Донбасса" - хлор;
  • Петровский водопроводный узел
  • ЧАО "Донецкрыба";
  • КО "Холод Плюс";
  • Хлораторная шахти "им. М. Горького";
  • ОП "ДУТППОРЗ";
  • ГП "ДУЭК";
  • Хлораторная шахти "17-17 бис";
  • Хлораторная шахти "Лидиевка";
  • Хлораторная шахти "им. Е.Т. Абакумова"
  • Хлораторная шахти "им. М.И, Калинина";
  • Хлораторная шахти №9 "Капитальная";
  • Хлораторная шахти "им. А.Ф.Засядько";
  • Хлораторная шахти "им. Челюскинцев";
  • Хлораторная ВОК шахти "Заперевальная-2".

Список об'єктів у Горлівці мовою оригіналу:

  • Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • ООО "Твой производитель";
  • ГП "Стирол";
  • ГП "Горловский химический завод";
  • Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП "Укрхимтрансаммиак".

Список об'єктів у Дебальцеве мовою оригіналу:

  • Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список об'єктів у Докучаєвську мовою оригіналу:

  • "Государственный резервный фонд ДНР" (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).

Список об'єктів у Єнакієве мовою оригіналу:

  • Филиал №4 "Енакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис";
  • Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Склад хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Склад хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список об'єктів у місті Хрестівка мовою оригіналу:

  • Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список об'єктів у місті Макіївка мовою оригіналу:

  • Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • ПАО "Торгово-производительная фирма "Полюс";
  • ООО "ЭЛИС ВТБ-2";
  • Склад хлора ОП "Шахта "Яисновская-Глубокая";
  • Очистные сооружения "Шахта "Холодная Балка";
  • Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95";
  • Очистные сооружения СП "ВОК ЛШ им. В.И. Ленина";
  • Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис";
  • Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".

Список об'єктів у місті Харцизьк мовою оригіналу:

  • Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8";
  • Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
  • Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка);
  • ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрэс);
  • Очистные сооружения ПУ "Зугрэсводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрэс).

Список об'єктів у місті Шахтарськ мовою оригіналу:

  • Очистные сооружения Шахтерского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список об'єктів у місті Амвросіївський район мовою оригіналу:

  • Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Нагадаємо, більше про сьогоднішню ситуацію на Донбасі ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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