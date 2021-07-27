Боевики в годовщину режима "тишины" трижды открывали огонь по силам ООС

Во вторник, 27 июля, вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Золотого-4 и Водяного. Оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра.
Кроме того, в районе населенного пункта Екатериновка российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, год назад, 27 июля 2020 года, вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, за минувшие сутки, 26 июля, на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения семь украинских военных.