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Боевики в годовщину режима "тишины" трижды открывали огонь по силам ООС

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 27 июля, вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Золотого-4 и Водяного. Оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра.

Кроме того, в районе населенного пункта Екатериновка российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, год назад, 27 июля 2020 года, вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, за минувшие сутки, 26 июля, на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения семь украинских военных.

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ДонбассООС