Бойовики в річницю режиму "тиші" тричі відкривали вогонь по силам ООС

У вівторок, 27 липня, збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Золотого - 4 і Водяного. Окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру.
Крім того, в районі населеного пункту Катеринівка російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, рік тому, 27 липня 2020 року, вступив у дію режим припинення вогню на Донбасі.
Крім того, за минулу добу, 26 липня, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримали поранення сім українських військових.