ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, погибли двое украинских военных

Новина українською →
Донбасс, Вторник 11 января 2022 07:52
Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, погибли двое украинских военных Фото: боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, погибли двое украинских военных (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра, 11 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС
NEWS
Вспышка случаев. В Украине более 5 тысяч новых заражений COVID и 219 смертей
Вспышка случаев. В Украине более 5 тысяч новых заражений COVID и 219 смертей
DAILY
На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире