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Бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, загинули двоє українських військових

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Донбас, Вівторок 11 січня 2022 07:52
Бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, загинули двоє українських військових Фото: бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, загинули двоє українських військових (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 11 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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