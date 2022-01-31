Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Так, днем оккупационные войска открыли огонь в направлении Светлодарска из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.

"Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Второй вражеский обстрел был зафиксирован недалеко от Песков. Боевики обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

В штабе добавили, что украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.