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Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

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Донбасс, Воскресенье 08 августа 2021 18:17
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 8 августа, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи Светлодарска. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, у Золотого-4 российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 7 августа, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранения.

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