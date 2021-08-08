Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

У неділю, 8 серпня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Світлодарська. Окупанти обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, біля Золотого-4 російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.