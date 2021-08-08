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Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Неділя 08 серпня 2021 18:17
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 8 серпня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Світлодарська. Окупанти обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, біля Золотого-4 російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 серпня, бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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