Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе

В понедельник, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское. Российско-оккупационные войска совершили прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.
"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 16 сентября, боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате подрыва на взрывчатке один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.