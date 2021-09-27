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Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані в напрямку населених пунктів Попасна і Новолуганське. Російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і вирішувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 вересня, бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті підриву на вибухівці один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.

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