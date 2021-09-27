Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У понеділок, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані в напрямку населених пунктів Попасна і Новолуганське. Російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.
"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і вирішувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 16 вересня, бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті підриву на вибухівці один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.