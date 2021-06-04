Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе

В пятницу, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское. Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

"Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.