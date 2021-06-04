Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У п'ятницю, 4 червня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населених пунктів Піски і Новгородське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

"Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.